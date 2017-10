Mislukte overval op vrachtwagen in Sint-Pieters-Leeuw

De bestuurder van een Volvo S60 met Nederlandse nummerplaat reed kort na 8 uur tegen de achterkant van de vrachtwagen van GLS in de Albert van Cotthemstraat. De vrachtwagenchauffeur had meteen door dat er iets niet pluis was en reed onmiddellijk weg richting een opslagplaats in de Slesbroekstraat. De daders sloegen op de vlucht, maar moesten hun zwaar beschadigde Volvo – die in Nederland geseind staat als gestolen- achterlaten.

De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd, maar kreeg wel psychologische bijstand. De lokale recherche onderzoekt de zaak. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde medewerkers van het labo voor sporenonderzoek.

Wat er in de vrachtwagen zat en waarheen de daders vluchtten, is niet duidelijk. (Bron: Mozkito)