Mobiel recyclagepark Incovo is groot succes

Het mobiele recyclagepark van Incovo kent een groot succes. 2 Keer per jaar trekt de afvalintercommunale van de gemeenten Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst zelf naar de inwoners. De respons is zo groot dat het initiatief op verschillende andere plaatsen in Vlaanderen navolging kreeg.

2 Jaar geleden werden de eerste mobiele recyclageparken opgezet in 4 Vilvoordse wijken. Incovo was op dat vlak een pionier. De respons was zo positief dat het initiatief op tal van andere plaatsen werd opgepikt.

Incovo kwam op het idee toen het merkte dat heel wat mensen de de weg naar het recyclagepark nog niet kenden. "We wilde hen eigenlijk een stukje sensibiliseren en hen tegelijkertijd van hun afval afhelpen. Dus komen we met een aantal vrachtwagens naar de wijk toe, we houden er een paar uur halt en zo kunnen we in één klap het afval ophalen en de mensen sensibiliseren."

In de mobiele recyclageparken kan je gratis bijna alles kwijt wat je ook in het gewone containerpark mag dumpen, behalve groenafval en steenpuin. Voor zogenaamd 'groot vuil' betaal je net als in het gewone containerpark 7,5 euro.