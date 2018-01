Mobiliteit blijft grootste uitdaging in Vlaamse Rand

Mobiliteit blijft de grootste uitdaging in Halle-Vilvoorde, dat blijkt uit een studie van BRIO in samenwerking met documentatiecentrum Vlaamse Rand. De studie ging ook na hoe het zit met het Randgevoel, het samenhorigheidsgevoel zeg maar tussen alle gemeenten in de Vlaamse Rand. Maar daar is blijkbaar nog werk aan.

De studie werd vanmorgen voorgesteld in gemeenschapscentrum De Zandloper in Wemmel. Het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, kortweg BRIO, vroeg de voorbije maanden aan burgemeesters, ambtenaren en geëngageerde burgers wélke beleidsdomeinen meer aandacht verdienen in onze regio.

"Vooral de burgemeesters in de rand hebben het gevoel dat ze behandeld worden als een doorsneegemeente in Vlaanderen. Maar dat zijn ze niet. We zijn een buffer, een overloopzone van Brussel. In tegenstelling tot gemeenten die 40 kilometer verder liggen hebben we te maken met heel specifieke problematieken, mobiliteit is er één van. De groeiende diversiteit is een andere", zegt Dimokritos Kavadias van BRIO.

BRIO merkte in het onderzoek ook op dat we ons als inwoners niet specifiek identificeren met de regio, zoals dat in bijvoorbeeld Limburg wel het geval is. Het randgevoel bevorderen behoort tot de taken van vzw De Rand, die er op zal blijven inzetten.

"Wij zijn ervan overtuigd, we gaan er elke dag mee aan de slag en we merken dat het nodig is. Mensen werken en leven hier. Het is belangrijk dat ze voelen dat ze deel uitmaken van een gemeenschap. Zowel de mensen die hier al lang wonen als de nieuwkomers. Het is die verbinding waar we op inzetten", besluit Stefaan Gunst van vzw De Rand.