Moddersculptuur van Rob Buelens verhuist mogelijk van Londerzeel naar Westhoek

'No Man's Land', de moddersculptuur van de hand van Rob Buelens uit Londerzeel, verhuist mogelijk van Londerzeel naar Ieper. Buelens maakte het kunstwerk ter herdenking van 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog. Alleen: er is geld nodig om de sculptuur in de Westhoek te kunnen laten verrijzen.

'No Man's Land' van Rob Buelens, dat gesneuvelde paarden en soldaten uitbeeldt, is een eerbetoon aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Momenteel is er nog altijd een kleine versie te zien in de tuin van Rob Buelens in Londerzeel. Maar zijn plan is om een veel grotere moddersculptuur te maken, een ontwerp van 6 meter bij 6 meter, aan het voormalige WO I-front in de buurt van Ieper.

Om zijn droom te kunnen realiseren, heeft Rob Buelens wel geld nodig, in totaal al gauw een paar duizenden euro's. Buelens hoopt het geld bijeen te kunnen krijgen via crowdfunding en ook de vzw Opdorp het Middelpunt brengt geld binnen. De vzw doet dat via de verkoop van mini-versies van de moddersculptuur 'No Man's Land'.