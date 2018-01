Moeder en kind met ladder geëvacueerd bij garagebrand Drogenbos

De bakkersvrouw van een aanpalende bakkerij ontdekte de brand in de garage naast de winkel. “Ik zag de rook en trok de deur open met een brandblusser in de hand”, vertelt ze. “Maar het brandde al te hevig om nog te kunnen blussen. Ik heb dan meteen de brandweer gebeld.” Op de bovenste verdieping boven de garage konden op dat moment een vrouw en haar zoontje geen kant meer op, omdat de garage ook de toegang vormt tot de appartementen. Brandweerploegen van Brussel en Vlaams-Brabant West kwamen ter plaatse en konden de vrouw en het kind met de ladder veilig naar beneden brengen. De oorzaak van de brand moet nog verder worden onderzocht. In de garage lag materiaal opgeslagen van werkmannen. De Grote Baan in Drogenbos bleef door de brand een uur afgesloten voor het verkeer.