Moeder uit Lennik die drie kinderen vermoordde in beroep tegen veroordeling

De vrouw werd vorige maand veroordeeld omdat ze in 2015 drie van haar kinderen versufte en opsloot in een bijgebouwtje, dat ze nadien in brand stak. De meisjes, amper twee, vier en zes jaar oud, stierven een langzame verstikkingsdood. Hoewel de vrouw zich moest verantwoorden voor drievoudige kindermoord, kwam de zaak voor de correctionele rechtbank en niet voor het hof van assisen. Ze werd veroordeeld tot 28 jaar cel, maar gaat nu in beroep.

De zaak moet in principe worden overgedaan door het hof van beroep in Brussel, maar daarover heerst voorlopig nog veel onduidelijkheid. Door de vernietiging van de assisenhervorming door het Grondwettelijk Hof, is het maar de vraag of het hof van beroep wel bevoegd is om de oordelen over dit moorddossier. “De regering heeft een interpretatief arrest gevraagd aan het Grondwettelijk Hof”, zegt de advocaat van de 38-jarige moeder. “We zullen afwachten wat daaruit komt.”