Moeder van overleden kind (2) aangehouden op verdenking van moord

De 27-jarige moeder van het kind dat zondag dood werd teruggevonden in een woning in Zemst, is aangehouden op verdenking van moord. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Een aantal familieleden had zondag een hevige rook opgemerkt in de garage van de woning. Daar vonden ze een barbecue waarop het verkoolde lichaam lag van een tweejarig meisje. De moeder werd teruggevonden in de woning en werd met een zware CO-intoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gerecht onderzoekt nu of het meisje al dood was voor ze verbrand werd op de barbecue. Een autopsie moet hierover meer duidelijkheid over brengen. De moeder werd alvast aangehouden op verdenking van moord. Maar veel meer details wil het parket voorlopig niet kwijt in het belang van het onderzoek. Bekijk ook de reportage: 'Verdacht overlijden kind Zemst'