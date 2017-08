Moet ook Leopold II uit het straatbeeld verdwijnen?

Na de discussie over het al dan niet afschaffen van de Cyriel Verschaevestraat, wordt deze nu ook uitgebreid naar Leopold II. “Als Congolese kan ik me hier moeilijk thuis voelen als je de standbeelden van de beul van onze voorouders ziet staan”, zegt ondervoorzitster van de Vrouwenraad en Tracy Bibo-Tansia in gesprek met BRUZZ.

Ook in ons land laait opnieuw de discussie op over het verwijderen van beelden of straatnamen die verwijzen naar een donker verleden. Dat is het gevolg van de rellen die losbraken in Virginia tijdens een betoging over het weghalen van een standbeeld van Robert E. Lee. Hij was een van de generaals die tijdens de burgeroorlog streed voor het behoud van de slavernij. Door de incidenten rond ‘Lee’ werden ook in ons land de debatten opnieuw geopend rond enkele omstreden die in het verleden een straatnaam of standbeeld kregen.

Nieuw is die discussie niet. In Halle werd 10 aar geleden al actie gevoerd om het standbeeld van Leopold II uit het stadspark te verwijderen omwille van zijn koloniale misdaden. Uiteindelijk bleef het standbeeld behouden maar werd het beeld wel voorzien van een opmerkelijk bord. Daarin wordt ook verwezen naar de vele Congolese mensenlevens die het slachtoffer werden van de rubber- en ivoorhandel van koning Leopold II. Hetzelfde gebeurde in Gent en Geraardsbergen.

Maar voor organisaties zoals ‘Decolonize Belgium’ of ‘Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations’ is dit onvoldoende. Zij willen de beelden van onze voormalige vorst uit het straatbeeld laten verwijderen. Een oproep die gesteund wordt door de ondervoorzitster van de Vrouwenraad Tracy Bibo-Tansia. Ze woonde vroeger in Liedekerke maar nu in Elsene en is het beu om te kijken naar de beul van haar voorouders. “Voor standbeelden van Leopold II is er geen plaats in het straatbeeld, net zomin als voor benamingen als de Leopold II-tunnen”l zegt Bibo-Tansia in gesprek met BRUZZ. “Elke Belg, wat zijn of haar afkomst ook is, zou zich moeten afvragen of ze standbeelden van een misdadiger in hun straatbeeld willen”, aldus Bibo-Tansia.

Ook gebouwen en parken die in de periode 1885-1908 gefinancierd werden met koloniale inkomsten moeten volgens haar een duiding krijgen. Tot slot moet ook het onderwijs in de geschiedenislessen over het koloniale verleden meer aandacht hebben voor het Afrikaanse perspectief.