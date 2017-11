Mogelijk 3 voetwegen afgeschaft in provinciedomein Huizingen

De provincie wil in het provinciedomein van Huizingen 3 trage voetwegen afschaffen en 3 andere omleiden. "Daarmee gaat ze lijnrecht in tegen haar eigen beleid om trage voetwegen opnieuw open te stellen," zegt provincieraadslid Joris Van den Cruijce (N-VA).

Voetwegen die in onbruik zijn, wil de provincie aanpakken. Daarom worden 3 voetwegen die op de rand van het domein lopen, verlegd. 3 anderen zullen verdwijnen. “Ja, ze zijn in onbruik, maar dat is een vals argument. De voetwegen zijn afgesloten. Als die opengaan, dan zouden ze waarschijnlijk wel gebruikt worden,” aldus Van den Cruijce. Het provincieraadslid gaat nog een stap verder en pleit ervoor om een deel van het provinciedomein vrij toegankelijk te maken zodat de voetwegen niet verplaatst of afgeschaft moeten worden.

Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde van Mobiliteit: “Dat is een discussie die hier al een paar keer gevoerd is. We hebben rond het domein een omheining gezet om veiligheidsredenen. Ik denk dat dat zeer belangrijk was en dat we dat niet mogen opgeven.”

Meer hierover in ons nieuws.