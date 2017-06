Het is nog niet zeker of het openluchtzwembad De Lammekes in Grimbergen deze zomer de deuren zal openen. De oorzaak is een tekort aan redders.

Ook in 2014 was het openluchtzwembad enkel geopend tijdens de weekends door een tekort aan redders. Maar het probleem is dit jaar zeer nijpend omdat ook het gemeentelijk zwembad in Strombeek-Bever kampt met een personeelstekort. Dus het is nog lang niet zeker of er in de Lammekes deze zomer zal gezwommen worden.