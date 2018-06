Mogelijk hinder op luchthaven door stiptheidsacties

Op de luchthaven van Zaventem is vanmorgen hinder te verwachten als gevolg van stiptheidsacties van de douanediensten. De acties starten om 8 u en het is de bedoeling dat bepaalde groepen landende passagiers extra zullen worden gecontroleerd. Dat kan tot lange wachttijden leiden.

"Het is niet de bedoeling om nodeloos mensen lastig te vallen. Maar de situatie bij het federaal openbaar ambt en de douane in het bijzonder is zo ernstig dat een actie niet kan uitblijven", zo klinkt het in een mededeling.

Directe aanleiding voor de acties is het personeelstekort bij de douanediensten. Volgens de douaniers zelf leidt die onderbezetting tot veiligheidsproblemen.

