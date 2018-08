Mooimakers maken Wemmel mooi

Enkele Wemmelaars sloegen een tijdje terug de handen in elkaar om hun gemeente properder te maken. Zij verzamelen zich in de Facebookgroep ‘Mooimakers-Embellisseus Wemmel’. Vandaag hebben ze een tweede opruimactie gehouden. En of dat nodig is? In twee uur tijd hebben twaalf Mooimakers maar liefst acht vuilniszakken met zwerfvuil gevuld.

De actie vond plaats in en rond het Beverbos. “Het is gemakkelijk om op sociale media te klagen dat er vuil in de straten ligt. Klagers zijn er genoeg, maar bij heel wat Wemmelaars leeft gelukkig ook de bereidheid om er zelf aan iets te doen. Het bewijs daarvan zijn de vele positieve reacties op het initiatief,” zegt initiatiefnemer Dirk Vandervelden.

De Mooimakers zullen een aantal keer per jaar afspreken om een opruimactie te doen op een plaats waar zwerfvuil een groot probleem is. “We hopen eigenlijk om in elke Wemmelse straat een zwerfvuilambassadeur te vinden die zijn buren aanspoort om de straat proper te maken. Het is een dagelijkse strijd, binnen de 24 uur liggen er vaak terug blikjes en papiertjes op de grond,” aldus Vandervelden.

Al is het niet de bedoeling dat Wemmel geen enkele inspanning meer levert. “We moeten het probleem samen aanpakken: de gemeente en haar inwoners. Het is dus de kunst om zoveel mogelijk burgers te mobiliseren en de mentaliteit te wijzigen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen,” besluit Vandervelden.