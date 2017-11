Moord Ternat: alleenstaande moeder vermoord tijdens eerste date

De vermoedelijke dader en het slachtoffer zouden enkele maanden geleden kennisgemaakt hebben via internet. Vorige zaterdag wilde de man uit Ternat de vrouw voor de eerste keer ontmoeten en daarom pikte hij haar ’s avonds op bij haar grootouders in Brakel.

De vrachtwagenchauffeur uit Ternat reed samen met de jonge vrouw naar zijn woning. Wat daar gebeurd is, is nog onduidelijk. Feit is wel dat de man de moord bekend heeft.

De 37-jarige verdachte is een gescheiden vader van 2 tieners. De kinderen waren op het moment van de feiten bij de moeder. Het slachtoffer heeft een dochter.

Volgens kennissen van de verdachte had de man een alcoholprobleem. Als hij gedronken had, kon hij agressief worden. In de buurt was hij in enkele cafés niet meer welkom omdat hij er in dronken toestand schade had aangericht. De vrachtwagenchauffeur zou ook al veroordeeld zijn geweest voor dronkenschap achter het stuur. (Bron: Het Nieuwsblad)