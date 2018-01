Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen wil vrijkomen

Nourredine Cheikhni werd 6 jaar geleden samen met 2 andere daders van Noord-Afrikaanse origine veroordeeld tot 30 jaar voor de moord op de 23-jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen. De drie daders openden het vuur op de Beerselse agente en haar collega bij een interventie in het Beerselse Lot in december 2007. De agente liet daarbij het leven. Onlangs nog werd een tiende, en op verzoek van haar ouders, laatste, grote herdenking gehouden in Kitty’s politiezone.

Nu, tien jaar na de feiten, kunnen de moordenaars een aanvraag doen om vrij te komen. In oktober had Hassan Iasir als eerste zo’n verzoek ingediend, maar dit werd geweigerd door de strafuitvoeringsrechtbank. In geval van weigering kan het verzoek ten vroegste over een jaar opnieuw worden ingediend. Het verzoek van Cheikhni wordt op 22 januari behandeld in de gevangenis van Lantin.