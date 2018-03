Morgen beperkte bediening De Lijn door betoging in Brussel

Opgelet voor wie morgen naar de hoofdstad moet. Er vinden in Brussel twee betogingen plaats. Vervoermaatschappij De Lijn past daarom z’n dienstregeling aan en beperkt 30 buslijnen in de hoofdstad.

Morgen rijden er tot 14u geen bussen tot het station Brussel-Noord, wel tot aan een aantal grote overstappunten op andere plaatsen in Brussel. Vandaaruit kun je verder met de metro of de tram. Wie met lijn 126, 127, 128 en 129 vanuit Dilbeek komt, moet overstappen aan het Weststation of Zwarte Vijvers. Reizigers op lijn 212, 213, 214 en 355 vanuit onder meer Asse en Liedekerke, kunnen dat aan Simonis in Koekelberg. Wie vanuit onder andere Grimbergen, Wemmel, Meise en Londerzeel komt, geraakt met de bus van De Lijn niet verder dan Bockstael in Laken. En voor wie vanuit Kampenhout komt, stopt de bus morgen aan het Verboekhovenplein in Schaarbeek.

De beperkte bediening geldt vanaf morgenochtend tot zeker 14 uur. De Lijn raadt reizigers aan om de sociale media op de voet te volgen voor updates.