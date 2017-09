Morgen gaat het vernieuwde Gemeenteplein in Hoeilaart open

Morgen om 15 u opent in Hoeilaart het Gemeenteplein. Aan het nieuwe Gemeenteplein is bijna 2 jaar lang gewerkt. Het wordt een gezellige ontmoetingsplek met terrassen en verschillende ontspanningsmogelijkheden.

Vandaag is het nog alle hens aan dek in het centrum van de druivengemeente. De grote werken zijn gedaan, er moeten alleen nog en paar dingen worden afgewerkt en het plein en de straten moeten worden opgekuist.

Het Gemeenteplein heeft alleszins een grondige metamorfose ondergaan. Het hellende plein van vroeger is vervangen door 2 vlakke plateaus. De bovenkant is gereserveerd voor de auto's, de onderkant werd ingericht als autovrije ontmoetingsplaats. Daar kunnen markt, kermis en andere activiteiten georganiseerd worden. Het Gemeenteplein moet een gezellige ontmoetingsplek worden met meer terrassen en ontspanningsmogelijkheden.

Het gemeentebestuur van Hoeilaart maakte van de gelegenheid gebruik om nieuwe riolering aan te leggen evenals ee waterbekken onder het Gemeenteplein en tussen de Brusselsesteenweg en het grote kruispunt.

Morgen om 15 u gaat het vernieuwde Gemeenteplein open voor het publiek. Vanaf 16 u starten de optredens en er is een dansfeest tot in de late uurtjes. Handelaars doen mee aan 'het langste terras van Hoeilaart', van aan de Marcel Felicéstraat tot aan café Sportecho.

(Meer nieuw over het nieuwe Gemeenteplein in Hoeilaart, vanavond in het nieuws op RINGtv)