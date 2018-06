Morgen start in Halle het proces rond de treinramp in Buizingen. De zitting heeft plaats in cultuurcentrum ’t Vondel.

Bij de treinramp in Buizingen op 15 februari 2010 kwamen 19 mensen om. 162 passagiers raakten gewond. Wegens de omvang van het proces, wordt de eerste zitting op dinsdag 5 juni niet gehouden in de politierechtbank van Halle, maar wel in cultuurcentrum ’t Vondel. De parking op het Possozplein en aan de Leide is daardoor niet bereikbaar.