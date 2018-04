Morgen start renovatie Brusselse Leopold II-tunnel

Op 1 mei gaat de renovatie van start van de Leopold II-tunnel in Brussel. De tunnel is een populaire toegangsweg naar de hoofdstad voor heel wat mensen uit de Rand. De werf zal drie jaar duren.

De Leopold II-tunnel is net als de meeste andere Brusselse tunnels erg verouderd. Er komt een nieuw ventilatiesysteem, asbest wordt verwijderd, de structuur wordt hersteld, er komen extra nooduitgangen, en het wegdek, de trottoirs en de verlichting worden vernieuwd. De werf zal in totaal drie jaar duren. De tunnel wordt wel enkel volledig afgesloten tijdens de zomervakanties en ’s nachts op weekdagen van 22 tot 6u. Alternatieve routes om naar Brussel te rijden, zijn de A12 voor wie in het noorden moet zijn en de Industrielaan in Anderlecht voor wie in het zuiden moet zijn.