Moslims en niet-moslims delen iftarmaaltijd in Zaventem

Soep, couscous, Arabische pannekoeken en talloos ander lekkers vulde gisteren de tafels in CC De Factorij in Zaventem. Een honderdtal niet-moslims nam de gelegenheid te baat om samen met de moslimgemeenschap van Zaventem de iftar te nuttigen, de uitgebreide maaltijd die tijdens de ramadan meteen na zonsondergang wordt gegeten.

In cultuurcentrum De Factorij in Zaventem organiseerde de moskee Islah gisteravond in samenwerking met de gemeente een iftar. Dat is een gezamenlijke maaltijd die tijdens de islamitische vastenmaand ramadan wordt genuttigd na zonsondergang. Iedereen was welkom. Moslims, maar ook niet-moslims. Het was de eerste keer dat de moskee uitnodigde om samen aan tafel te gaan.

Na de aanslagen van twee jaar geleden zoekt de moslimgemeenschap in Zaventem meer toenadering naar alle gemeenschappen om te tonen dat elkaar leren kennen en samenleven een belangrijke factor is in de islam. Abderrahim Akichouh, voorzitter van de moskee in Zaventem: “Wij organiseren dit met vzw Islah om met iedereen samen te komen, te dialogeren en samen te eten. Communicatie is zeer belangrijk om elkaar te begrijpen, om met elkaar in vrede te leven. “

