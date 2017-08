Moslims kunnen met Offerfeest onverdoofd slachten in Lennik en Antwerpen

Op 1 september vindt opnieuw het islamitisch offerfeest plaats. In Vilvoorde zal er geen tijdelijke slachtvloer meer georganiseerd worden. Moslims uit de regio die toch een schaap onverdoofd willen slachten kunnen terecht in de slachthuizen van Lennik en Antwerpen.

In het verleden werd er jaarlijks een tijdelijke slachtvloer georganiseerd door de Vilvoordse moskee Masgid Annasr met ondersteuning van de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen. Maar de Vlaamse regering verbiedt intussen het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren. Tot januari 2019 wordt onverdoofd slachten enkel toegelaten binnen de muren van een erkend slachthuis. Wie in de buurt van Vilvoorde, onverdoofd wil slachten, moet dus aankloppen bij een erkend slachthuis met een schapenlijn. Voor onze regio zijn de dichtstbijzijnde slachthuizen met een schapenlijn het slachthuis in Lennik en Vleeshandel Salembier in Antwerpen.

Thuis slachten is ten strengste verboden. Daarom suggereert de stad Vilvoorde enkele alternatieven.

- Een gift.

- Verdoofd slachten op eventuele tijdelijke slachtvloeren buiten Vilvoorde of in een erkend slachthuis (elektronarcose of post cut stunning).

- Vooraf halal geslacht vlees aankopen.

- Samen met andere families een rund slachten. Hiervoor kunt u terecht in onder andere volgende slachthuizen:

o EEG Slachthuis Mechelen;

o Slachthuis van Lommel te Olen;

o Slachthuis Heist op den Berg;

o …