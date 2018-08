Moslims vieren Offerfeest, verdoofd slachten in Wolvertem

Moslims van over de hele wereld vieren vandaag en de komende dagen het Offerfeest. Dat vindt traditioneel plaats op de derde dag van de hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht naar Mekka. In Vlaanderen worden drie tijdelijke slachtvloeren ingericht waar enkel verdoofd mag worden geslacht. RINGtv trok naar die in Wolvertem.

In Genk, Werchter en Wolvertem zijn vandaag drie tijdelijke slachtvloeren ingericht voor het verdoofd slachten van schapen. In de deelgemeente van Meise begonnen ze er vanochtend al om 6u45 aan.

“Sinds vier jaar slachten we met elektronarcose. Daardoor is het schap buiten bewustzijn als het geslacht wordt. Het voelt de pijn niet, maar het hart van het schaap klopt wel nog. Dat laatste is belangrijk als je halal wil slachten. In het begin was dat wel moeilijk om uit te leggen aan de moslims. Er is nooit echt een overgangsperiode geweest,” zegt coördinator van de Wolvertemse slachtvloer Hamid Gordo.

Moslims zijn intussen al meer op de hoogte over hoe de schapen geslacht worden. Onverdoofd slachten is trouwens vanaf volgend jaar verboden in héél Vlaanderen. “In het begin was ik er tegen omdat het meer de publieke opinie was die tegen onverdoofd slachten was, maar een wet ons het niet verbood. Nu die wet er wel is, heb ik er minder problemen mee. Ik kan niet tegen de wet ingaan. We leven in België en dan moeten we als moslim ook de wetten van hier naleven,” zegt Obda Aymen.

Het Offerfeest duurt in totaal drie dagen. “Het is eigenlijk een beetje onze Kerstmis. Weinig moslims zullen het schaap trouwens vandaag al opeten. Het vlees moet eerst wat afsterven. Daarna is het de bedoeling dat één derde wordt opgegeten door het gezin, één derde naar familie en vrienden gaat en één derde naar minderbedeelden,” Hamid Riffi.