Motorcross Kester verhuist wellicht definitief naar Strijland (Gooik)

Het Belgisch kampioenschap Motocross wordt dit jaar eind juli georganiseerd op een terrein langs de Wijngaardbosstraat in het gehucht Strijland in Gooik. Het ziet er naar uit dat dit ook de definitieve stek wordt voor de jaarlijkse cross van AMC De Toekomst.

De cross vindt dit jaar plaats op 29 en 30 juli 2017. De wedstrijden worden niet gereden op Den Dael in Kester zoals vorig jaar. Maar er wordt uitgeweken naar een terrein vlakbij de kapel van de Woestijn in Gooik. “De BMB vraagt om de activiteiten rond het Belgisch kampioenschap dit jaar uit te spreiden over een weekend. Omdat er met de bewoners overeen gekomen was om het motocrossgebeuren te beperken tot één dag moesten we uitkijken naar een andere plaats”, legt voorzitter Ivan Vogeleer van AMC Dworp uit.

Verhuizing om praktische redenen

Het vertrek uit Den Dael heeft ook praktische redenen als oorzaak. “Daar moesten we onderhandelen met meerdere eigenaars. Aan de Wijngaardbosstraat kunnen we beschikken over een prachtig terrein waar we ook de parking kunnen inrichten. Steve Ramon en Wim Vanerheyden, die vorig jaar het parcours uitstippelden, zijn enthousiast. Er kan daar met de natuurlijke middelen een spectaculair parcours gebouwd worden”, zegt Vogeleer.

Het ziet er dus naar uit dat AMC De Toekomst voor langere periode een nieuwe stek heeft gevonden. “Het geeft ons alvast meer mogelijkheden om op langere termijn crossen te organiseren”, aldus de voorzitter.

Prettig weerzien met oude sterren

Op zaterdag worden er jeugdwedstrijden georganiseerd en op zondag twee wedstrijden voor het Belgisch kampioenschap en een superfinale. “Waarschijnlijk krijgen we Stefan Everts zo ver dat hij een wedstrijd met oude gloriën organiseert. Het is de bedoeling om tijdens een weekend de motocross weer nieuw leven in te blazen”, vertelt Vogeleer.