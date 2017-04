Motorrijder uit Halle die verlamd raakte wordt uitvinder

Jimmy Verstraete uit Halle, die in 2015 in een rolstoel belandde na een motorongeval, is intussen ontwerper geworden van hulpmiddelen om rolstoelgebruikers minder afhankelijk te maken.

In april 2015 raakte Jimmy verlamd vanaf de borsthoogte toen hij tijdens een rit van een berg viel en vervolgens zijn motor in zijn rug kreeg. Hij werd wakker in een ziekenhuis in Frankrijk waar ze hem onmiddellijk opereerden.

Na zijn operatie belandde hij in verschillende Belgische ziekenhuizen voor bijkomende ingrepen. “Ik kreeg niet altijd hulp toen ik soms een luchtje wou gaan scheppen. Ik wou immers niet voortdurend in mijn bed blijven liggen. En toen besloot ik op een dag om er zelf iets aan te doen. Want het leven is een strijd waar je alleen voor staat”, aldus Jimmy Verstraete in gesprek met de nieuwsneuzen van het Heilig Hart en College uit Halle. En dus besloot Jimmy om een hulpmiddel te ontwerpen waarmee hij zichzelf uit het bed kon zetten.

Bij die uitvinding is het echter niet gebleven. Zo heeft hij een app ontwikkeld die hem vertelt wanneer hij naar de toilet moet. Hij kan dit immers niet meer aanvoelen door zijn verlamming. Ook heeft hij een speciaal wiel met motor ontworpen voor zijn rolstoel waardoor hij afstanden tot 45 km kan afleggen tegen een snelheid van 20 km/uur.

Graag zou Jimmy enkele van zijn kleine uitvindingen willen laten patenteren en die aan een betaalbare prijs verkopen aan mensen met een beperking. Want attributen die rolstoelgebruikers vandaag willen aankopen om zelfstandiger te zijn, zijn doorgaans niet betaalbaar.

De nieuwneuzen van het HH & College uit Halle hadden een uitgebreid interview met de man en maakten een volwaardige televisiereportage.