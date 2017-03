Motorrijders testen behendigheid in PIVO Asse

In het Pivo in Asse vond zondag de tweede Dag van de Motorrijder plaats.

Met het stralende lenteweer halen veel motorliefhebbers hun voertuig opnieuw van stal om een ritje te maken. Maar dat is niet altijd zonder gevaar. Om de vaardigheden op te frissen en de motor te laten nakijken, konden motorrijders gisteren terecht op twaalf locaties in Vlaanderen tijdens de ‘Dag van de Motorrijder’. In onze regio kon dat in het Pivo in Asse, dat is het provinciaal opleidingscentrum. Daar konden de bestuurders hun vaardigheden opfrissen op een behendigheidsparcours.