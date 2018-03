Motorrijkunsten opfrissen in PIVO Asse

Zondag was het Dag van de Motorrijder. Op 12 verschillende locaties in Vlaanderen konden motorrijders gratis terecht om hun vaardigheden te testen en op te frissen, en hun motor te laten nakijken. In onze regio was dat het geval in het PIVO in Asse.

De Dag van de Motorrijder is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, in samenwerking met de lokale politie en de Vlaamse overheid. Bochten nemen, remmen, schakelen. In het PIVO in Asse kregen zo'n 200 motorrijders een opfrissingscursus en gratis tips van professionele motorinstructeurs. De lente is in het land en dat betekent dat er weer meer motorrijders op onze wegen te zien zijn. “Mensen zijn het na de winterstop vaak niet meer gewoon om met motor te rijden”, vertelt Harald Huygens van de politiezone AMOW. “We zien heel wat fouten gebeuren, we zien ook mensen die toekomen waarvan de bandenspanning van de motor niet goed is. Er zit overal wat roest op de behendigheid van de motorrijder.”

Een reportage over de Dag van de Motorrijder zie je vanavond in het nieuws vanaf 18 uur op RINGtv.