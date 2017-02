Mr Donka zoekt interactie met jongeren tijdens tentoonstelling Destelheide Dworp

Mr Donka is de artiestennaam van Anthony Mary uit Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw). Hij is alvast geen klassiek geschoolde artiest. Op Sint-Lucas hield hij het amper 6 maanden vol en dus maakte hij zichzelf de kunst van het tekenen eigen. En dat levert een zeer aparte stijl op die balanceert op de grens tussen graffiti, urban art en abstracte schilderkunst.

Mr Donka laat zich bovendien niet graag in een hokje duwen. Zo maakt hij niet alleen tekeningen maar ook collages, assemblages, etsen, schilderijen en beeldhouwwerken. Mr Donka is een kunstenaar die zich voorts profileert via social media en inspeelt op de jongerencultuur. Het vormingscentrum Destelheide in Dworp is dan ook de ideale locatie voor een Donka-tentoonstelling. “Deze plaats trekt veel jonge mensen aan. Het is dan ook een uitgelezen kans om mijn werken gedurende 4 maand aan een nieuw publiek te presenteren. In dit vormingscentrum ga ik vooral mijn portretten tonen in mijn gekende stijl. Verder zijn er ook allerlei werken die ik sinds mijn laatste tentoonstelling heb afgewerkt”, aldus Mr Donka. De kunstenaar wil ook in interactie gaan met de jongeren die de expo bezoeken. Zo is het de bedoeling dat ze via postkaarten reageren op zijn tekeningen. Die kaarten worden bovendien geïntegreerd in de expo. Voor hen die de interactie aangaan heeft Donka alvast een fijn prijzenpakket samengesteld.