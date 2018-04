De Passie is een multimediaal spektakel met muziek, toneel en projecties en handelt over de laatste dagen van Jezus en zijn leerlingen. De Passie werd eerder in Merchtem en in Ieper opgevoerd. Dit jaar vond de voorstelling plaats in Lier. Opnieuw schaarden tal van bekende Vlamingen en lokale talenten zich achter het evenement. Ring TV zendt de volledige opvoering uit op Paasmaandag.