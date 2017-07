Muntpunt organiseert Vlaams feest in Brussel

Voor het 5de jaar op rij orghaniseert Muntpunt het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het wordt een bijzonder goed gevulde editie.

Als Vlaanderen feest, danst Brussel. Dat is al van bij de eerste editie in 2013 de slagzin van de viering van 11 juli in Brussel. Ook dit jaar verschijnt daarom een spectaculaire dansvloer op het Muntplein, waar dansers uit Brussel en omstreken het beste van zichzelf zullen geven.

Op de Grote Markt zullen de hele namiddag de 100 beste Vlaamse producties te horen zijn dank zij de live-uitzending van de Vlaamse 100 van Radio 2. En vanaf 20 u zullen de Viva Vlaanderen-band en The Clement Peerens Exposition het plein met hun grootste hits in feeststemming brengen. Die Markt is ook de startplaats voor vele gegidste wandelingen door de hoofdstad.

Verder zijn heel wat activiteiten voorzien in de Beursschouwbrug en samenzang aan de Beurs. Kortom, het feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel wordt groter dan ooit.