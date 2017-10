Musicalia Asse heeft nieuwe stek in Mollem

Zaterdag vond in de industriezone Z5 in Mollem het grote openingsfeest van Musicalia plaats. Musicalia biedt deeltijdse opleidingen musical en dans aan voor kinderen, tieners en volwassenen. De nieuwe dans- en acteerruimte is meer dan 2000 vierkante meter groot. “Door de jaren heen hebben wij een beetje een nomadenbestaan geleid van de ene parochiezaal naar de andere sportzaal. En uiteindelijk zijn we erin geslaagd om nu een locatie te vinden die groot genoeg is om niet alleen onze theaterproducties in te kunnen creëren om tegelijkertijd alle lessen te bieden te kunnen geven”, zegt Geoffrey Debondt, bezieler van Musicalia.

Een verslag van de opening zie je vanavond in het nieuws vanaf 18u op RINGtv.