Muziek en poëzie op de kerkhoven van Londerzeel en Malderen

In Londerzeel en Malderen vond op Allerheiligen al voor de tweede keer Reveil plaats. Op het kerkhof kon je naar akoestische mini- concerten luisteren. Reveil wil met muziek en poëzie meer warmte naar de kerkhoven brengen. Want de dood hoeft geen angst in te boezemen. “Vorig jaar hebben wij een eerste editie gehad in Londerzeel-centrum, dat werd met heel veel enthousiasme onthaald. Dit jaar doen we twee projecten, enerzijds in Londerzeel-centrum en in Malderen. Wij proberen het bezoek aan het kerkhof op te luisteren met muziek, gedichten of een mooi verhaal. We proberen een andere benadering te geven dan louter een bezoek aan het graf van de overleden.”