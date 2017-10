N-VA Beersel wil harde aanpak van kleine criminaliteit in woonwijk Het Houtem

N-VA-gemeenteraadslid Willem Vandenbussche is de overlast aan de parking tussen de Laarheidestraat en de wijk Het Houtem in het centrum van Beersel beu. Vooral omdat de lagere school vlakbij ligt en veel ouders de parking gebruiken om hun kroost af te zetten.

Vanuit de oppositie vraagt Vandenbussche meer toezicht op de parking via mobiele camera's en politie. Beersel heeft daar oren naar, maar vraag is of de gemeente ook daadwerkelijk kan ingrijpen. Vandenbussche vindt de fusie van de politiezone Zennevallei - waartoe ook Beersel behoort - vooral een bezuinigingsoperatie, ten nadele van de gemeenten: “Door de fusie van drie zones zijn er maar twee patrouilles meer 's nachts. De pakkans moet omhoog gaan. Dat gaat niet alleen over camera's, maar ook over mensen op het veld die we erbij willen.”

