N-VA heeft nieuw voorstel voor Wonen in Eigen Streek klaar

Vier jaar nadat het Grondwettelijk Hof het 'Wonen in Eigen Streek'-decreet uit 2009 met de grond gelijk maakte, wil N-VA het nieuw leven inblazen. In 104 Vlaamse gemeenten met de duurste vastgoedprijzen of hoogste percentage inwijkelingen moet 20 tot 40 procent van de grote woonprojecten voorbehouden worden voor eigen inwoners, vindt de partij.

Eind 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof het ‘Wonen in Eigen Streek’-decreet, omdat het vond dat het decreet de vrijheid van Europese burgers om zich overal in de Europese Unie te vestigen, schond. N-VA maakt zich sterk een nieuw voorstel uitgewerkt te hebben dat de toets van het Grondwettelijk Hof wel kan doorstaan.

De partij legt een voorstel voor Wonen in Eigen Streek op tafel waarin een kader wordt gecreëerd dat het aanschaffen van een woning makkelijker maakt voor mensen die een nauwe band hebben met een dure gemeente. Wie aanspraak zal willen maken op dat nieuwe kader, zal die band moeten aantonen, mag niet te veel verdienen en nog geen vastgoed bezitten.

Volgens N-VA is het in een vijfde van alle Vlaamse gemeenten voor middenklassegezinnen te duur om zelf een woning te verwerven. Daarom willen ze private projectontwikkelaars verplichten om hun aanbod aan te passen, door 20 procent van hun projecten voor te behouden voor Wonen in Eigen Streek. Voor publieke ontwikkelingen wordt dat 40 procent.

Reacties

Coalitiepartner Open VLD is bang dat het nieuwe voorstel van N-VA ook nu niet door de toets van het Grondwettelijk Hof geraakt, omdat inwoners van een gemeente voor een zelfde woning minder zouden moeten betalen dan niet-inwoners. Dat is volgens de partij in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Ook vreest Open VLD dat de woningen die niet voorbehouden moeten worden voor Wonen in Eigen Streek duurder zullen worden.

Coalitiepartner CD&V staat achter het principe van Wonen in Eigen Streek, maar vindt de inkomensgrens van 65.000 euro per jaar die gehanteerd zou worden, te hoog. Ook vreest ze dat het nieuwe voorstel niet opgewassen is tegen de juridische bezwaren tegenover het vorige decreet.