N-VA in Kraainem noodgedwongen alleen naar de kiezer

In Kraainem trekt de N-VA met een eigen lijst naar de kiezer. De Vlaamse eenheidslijst van de voorbije jaren houdt op te bestaan en op de andere lijsten is N-VA-gemeenteraadslid Joost Vanfleteren niet welkom.

De voorbije jaren werd er in Kraainem altijd een Vlaamse eenheidslijst gevormd, die de vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse partijen samenbracht met een aantal onafhankelijken en gematigde Franstaligen. Maar die lijst houdt, onder meer door een gebrek aan vers bloed, op de bestaan. Een aantal Vlaamse kandidaten vond intussen een plek op de CdH-lijst van huidig burgemeester Cardon de Lichtbuer. Voor N-VA-gemeenteraadslid Joost Vanfleteren was er geen plaats. “De eventuele mogelijkheid werd geopperd dat het ik persoonlijk mocht overstappen maar dan zonder het N-VA etiket. Met opgeven van mijn eigen politieke identiteit dus”, vertelt Vanfleteren. Dat was geen optie voor Vanfleteren. “Wij waren in eerste instantie van plan om samen met andere Vlaamse partijen in kartel naar de verkiezingen te trekken, maar de andere Vlaamse partijen in Kraainem houden de facto op te bestaan vermits zij niet meer onder hun eigen naam wensen op te komen. Er zijn geen Vlaamse partijen meer actief in Kraainem buiten de N-VA. En dus wil de N-VA de Vlaamse opdracht overnemen. Toegegeven, met wellicht een onvolledige lijst.” Joost Vanfleteren krijgt wel de steun van Ria Platel-Deweirdt, vroeger gemeenteraadslid voor OPEN.

