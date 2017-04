N-VA Meise dient bezwaarschrift in tegen tramtracé

N-VA Meise zal een bezwaarschrift indienen tegen het huidige tramtracé in de gemeente. De partij denkt dat de dorpskern niet meer leefbaar zal zijn en vindt ook dat er te veel inwoners onteigend moeten worden.

Eind maart ging het openbaar onderzoek rond het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de felbesproken sneltramlijn langs de A12 van start. Dat tracé loopt onder meer via Meise, maar dat stuitte daar op fel protest. N-VA Meise beslist nu om een bezwaarschrift in te dienen.

"Voor alle duidelijkheid willen we stellen dat N-VA Meise/Wolvertem niet tegen de sneltram is, maar wel een bezwaarschrift zal indienen tegen het huidige traject. We denken dat de dorpskernen van Meise en Wolvertem niet leefbaar meer zullen zijn. Er zullen bijvoorbeeld ingrepen zijn voor het landschap en de natuur en ten slotte - het belangrijkste - het menselijk leed door de onteigeningen, dat gaat niet min zijn," vertelt Paul Van Doorslaer, schepen van Mobiliteit.

N-VA Meise/Wolvertem stelt nu een alternatief traject voor.