N-VA wil eigen rechtbanken voor Halle-Vilvoorde

Bij de splitsing van het arrondissement kreeg Halle-Vilvoorde een eigen parket maar geen eigen rechtbanken. Deze bleven in Brussel maar ze werden wel opgedeeld in een Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Hierdoor heeft een verdachte in Halle-Vilvoorde de keuze tussen een Franstalige of een Nederlandstalige rechter of onderzoeksrechter.

Katrien Van Vaerenbergh Joris Van den Cruijce vinden dat dit niet kan. "In een normaal rechtssysteem kiest men zijn rechter niet", aldus beide N-VA'ers. Bovendien blijken er in de praktijk grote organisatorische en culturele verschillen te bestaan tussen beide rechtbanken. Zo zijn Franstalige rechters minder snel geneigd om over te gaan tot voorlopige aanhouding, waardoor verdachten vaak liever verschijnen voor een Franstalige dan voor een Nederlandstalige rechtbank.

Om dergelijke toestanden te vermijden, pleiten beide N-VA-politici voor de oprichting van eigen rechtbanken voor Halle-Vilvoorde.