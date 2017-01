N-VA wil geen Eurostadion op de Heizel

N-VA wil geen Eurostadion op parking C op de Heizel. De regeringspartij wil dat de bevoegde Vlaamse overheidsdienst de bouwaanvraag blokkeert. Dat meldt De Tijd.

Niet Vlaanderen levert de bouwvergunning af, wel de gemeente Grimbergen. Maar als de Vlaamse administratie een negatief advies geeft moet Grimbergen de vergunning weigeren. Het ziet er dus naar uit dat bouwheer Ghelamco nog niet meteen de eerste spade in de grond zal kunnen steken. Volgens N-VA is de bouwaanvraag in strijd met het ruimtelijk bestemmingsplan omdat de maximaal toegelaten oppervlakte van 50.000 m² voor recreatie overschreden wordt. (simulatiefoto Ghelamco)