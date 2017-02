N-VA wil opstart Integrale Veiligheidscel in Liedekerke

Het voorstel komt er na de recente huiszoekingen in verschillende Brusselse gemeenten en Liedekerke. (Bekijk ook de reportage: ’11 personen opgepakt bij huiszoekingen in Brussel en Liedekerke’) “Weer wordt Liedekerke genoemd in een onderzoek naar terrorisme, de harde aanpak van minister Jambon krijgt echter geen navolging in onze gemeente”, hekelt N-VA-voorzitter Kasper Daem. Ook in 2015 was er al eens een huiszoeking in Liedekerke in het raam van een antiterreuractie.

N-VA Liedekerke is alvast vragende partij voor de oprichting van een Lokale Integrale Veiligheidscel. In de Brusselse gemeenten en Vilvoorde werd zo’n veiligheidscel in het verleden al opgericht. Dat is een gemeentelijk overlegplatform waar in het raam van de terrorismebestrijding informatie wordt uitgewisseld tussen het gemeentebestuur, de politie en de sociale- en de preventiediensten. Ook met het federale niveau kan er informatie uitgewisseld worden. “Op die manier kunnen personen die het risico lopen om te radicaliseren zo snel mogelijk gedetecteerd worden en aan boord gehouden worden van onze samenleving. Maar dit vereist wel een integrale aanpak waarin lokale besturen een cruciale rol spelen”, aldus Daem.

In de andere gemeenten van de politiezone TARL (Roosdaal, Affligem en Ternat) werd over de oprichting van zo’n cel reeds gedebatteerd. Maar N-VA betreurt het dat Liedekerke voorlopig niet mee op de kar springt. De kans is immers groot dat door het Kanaalplan nog meer geradicaliseerden van Brussel naar de randgemeenten trekken om onder de radar te kunnen blijven.