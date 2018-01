Na 3 jaar weer werken aan Gewestelijk Expresnet in Hoeilaart

De werken aan het Gewestelijk Expresnet lagen 3 jaar stil, maar in maart wordt in Hoeilaart opnieuw gewerkt. Er worden 2 extra sporen aangelegd, waardoor het gemakkelijker pendelen wordt tussen Hoeilaart en Brussel. De GEN-werken startten al in 2006, maar ze liepen onder meer wegens financiële redenen vertraging op.

De federale overheid heeft eindelijk opnieuw geld vrijgemaakt en dat is reden waarom in Hoeilaart opnieuw kan worden verder gewerkt. In Hoeilaart liggen de werken al 3 jaar stil, onder andere door mismanagement en door een duurdere kostprijs dan aanvankelijk berekend. Momenteel liggen op de lijn tussen Brussel en Louvain-La-Neuve 2 sporen, dat zullen er in de toekomst 4 worden tussen Watermaal-Bosvoorde en Bakembos.

Volgens Tim Vandenput, de burgemeester van Hoeilaart, zullen dan ook de stationsomgevingen worden aangepakt. "Ik denk aan veilige omheiningen en aan een brug die hier in Groenendael nog volledig moet worden afgewerkt", aldus Tim Vandenput. De renovatie van het stationsgebouw van Hoeilaart kost 3 miljoen euro, waarvan de gemeente zelf 2 miljoen betaalt. Voor het station komt ook een grote parking voor 300 wagens en er komen voldoende fietsstallingen.

Tegen 2023 moeten er 4 treinen per uur rijden tussen Brussel en de stations van Groenendaal en Hoeilaart. Goed nieuws voor de inwoners die tot nog toe vooral hinder ondervonden van de werken, zoals lawaaihinder en aan- en afrijdende vrachtwagens.