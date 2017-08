Na 70 jaar dan toch in bloei!

70 jaar lang hebben ze erop moeten wachten, maar nu is het zover: de agaafplant van het Grimbergse koppel Matrige staat in bloei. En dat levert prachtige natuurbeelden op. Het enige nadeel is dat de plant maar één keer in bloei kan komen. Hij is nu gedoemd om af te sterven.

Strombeek is groener dan je denkt

Roger Matrige en Theresia Verhelpen, allebei 86 jaar, waren zelf zo verrast door de bloei van hun agaafplant, dat ze er schepen van leefmilieu Eddie Boelens bijhaalden. Die is blij dat achter het sterk verstedelijkte straatbeeld in Strombeek-Bever toch ook nog groene oases te vinden zijn. "Ik was zeer aangenaam verrast. Die agaafplant is werkelijk prachtig. Het jammere aan het verhaal is echter dat de plant afsterft nadat die bloemen maakt. Maar ik heb gehoord dat er scheuten rondom de plant zijn. Dus misschien krijgen we binnenkort meerdere agaafplanten in Strombeek. Zo zie je maar dat onze deelgemeente Strombeek soms groener is dan je denkt," lacht Boelens.

Omringd met de beste zorgen

De agaafplant gedijt het beste in het Middellandse zeeklimaat. Toen Roger en Theresia in 1956 in Strombeek-Bever kwamen wonen, kregen ze van familie een kleine agaafscheut. “We hebben die scheut dan geplant in onze veranda en omringden hem met de beste zorgen. De scheut werd groter en toen die 2,5 meter hoog werd, moesten we de agaafplant noodgedoingen in de tuin zetten. We hebben die veiligheidshalve in het midden geplant en elke winter dekten we de plant af tegen de vrieskou. Hij heeft het al die jaren overleefd en werd steeds groter. En nu plots, na 70 jaar, staan er bloemen op."