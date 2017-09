Na Boortmeerbeek haakt ook Herent af voor zwembad op Kampenhout-Sas

De kans is zeer klein dat er nog een intergemeentelijk zwembad zal gerealiseerd worden op de site van de voormalige witloofveiling op Kampenhout-Sas. Na Boortmeerbeek heeft nu ook Herent afgehaakt.

Een zwembad op Kampenhout-Sas betekent geen meerwaarde voor Herent in vergelijking met het huidige aanbod. Dat liet de gemeente dinsdag weten in een persbericht. Er zou onvoldoende capaciteit zijn voor de scholen uit Herent. Ook de afstand blijft een minpunt. Begin augustus haakte ook al Boortmeerbeek af. Die gemeente wil financieel gezond blijven en ziet een jaarlijkse zwembadinvestering van 180.000 euro niet zitten.

Door het afhaken van beide gemeenten wordt het project nu wel een zware financiële dobber voor Kampenhout en Haacht. Toch gooien ze de handdoek nog niet in de ring. Beide gemeenten gaan nu rond de tafel zitten met enkele privé-partners, de provincie en de Vlaamse overheid om te bekijken of het project nog een haalbare kaart is. (foto boven zwembad Halle)