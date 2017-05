Na eerste gesprek: Opwijk en Lebbeke bekijken apart meerwaarde van fusie

De gemeentebesturen van het Vlaams-Brabantse Opwijk en het Oost-Vlaamse Lebbeke hebben dinsdag een eerste verkennend gesprek gevoerd over een mogelijke fusie. Beiden kwamen overeen om elk apart de meerwaarde van een dergelijke operatie te gaan onderzoeken. Het punt was door Lebbeke op de agenda geplaatst van het jaarlijkse overleg tussen beide gemeentebesturen over uiteenlopende lokale thema's die beiden aanbelangen.

"We gaan elk onderzoeken wat beide gemeenten te winnen hebben door een fusie. Welke troeven heeft Lebbeke die Opwijk niet heeft en omgekeerd? Over een ding waren we het alvast eens. Een fusie kan er met name enkel komen als dit een meerwaarde oplevert voor de dienstverlening aan de bevolking. Daarnaast moeten we ook bekijken of een fusie over de provinciegrenzen heen juridisch wel kan en wat er de consequenties van zijn bijvoorbeeld inzake de politie- en brandweerzones", aldus burgemeester Albert Beerens van Opwijk.

Opwijk en Lebbeke zullen de resultaten van de onderzoeken pas volgend jaar in april bespreken tijdens hun volgende jaarlijkse bijeenkomst. "Voor een beslissing hierover is er nog tijd. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen kan er immers geen sprake meer zijn van een fusie. Het wordt dus een zaak voor de nieuwe bestuurders die in 2019 zullen aantreden. We zullen overigens ondertussen ook de meerwaarde onderzoeken van een eventuele fusie van Opwijk met Merchtem. Die piste wordt niet verlaten", aldus Beerens.