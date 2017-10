Nacht van de Duisternis in verschillende gemeenten

Vanavond is er opnieuw de Nacht van de Duisternis. Voor ongeveer 80 gemeenten, ook in onze regio, is dat de aanleiding om de openbare verlichting te doven.

De Nacht van de Duisternis is een jaarlijks weerkerend initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, de vzw preventie lichthinder en de werkrgoep lichthinder van de VVS. De campagne is een warme oproep naar de verschillende gemeentebesturen toe om de openbare verlichting op hun grondgebied zo veel mogelijk te doven. Een oproep om zuinig om te springen met die verlichting, want er wordt nog veel te vaak en ook op een verkeerde manier verlciht. In onze regio doven al zeker 7 gemeenten de lichten en staan er ook verschillende activiteiten op het programma.

Meer info op https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteiten/nacht-van-de-duisternis