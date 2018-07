Nationale feestdag in Brussel brengt sterke verkeershinder met zich mee

Naar aanleiding van de nationale feestdag vandaag, raadt de politie Brussel-Hoofdstad-Elsene aan om Brussel te vermijden met de wagen. Er is heel wat te doen in de stad en daardoor worden heel wat straten en zones afgesloten voor het verkeer. Een overzicht.

De politie raadt aan gebruik te maken van het openbaar vervoer om naar Brussel te komen. Bij de metro is de capaciteit zelfs opgedreven tot 1 uur vannacht. Wie toch met de wagen komt, wordt gevraagd gebruik te maken van de grote parkings aan de rand van de stad, aan de Heizel, Delta, Roodebeek en in Kraainem.

Deze zones zijn vandaag afgesloten voor het verkeer: Poelaertplein, Regentschaps- en Koningsstraat en plein, de Zavel, de straten rond het Park van Brussel, het Troonplein, de straten rond de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele, de Wet- en Belliardstraat, de sector Schuman/ Oudergemselaan.

Te Deum

Naar aanleiding van het Te Deum dat om 10 uur plaats vindt in de aanwezigheid van de koninklijke familie, is de Sint-Lazarustunnel sinds 6 uur vanmorgen gesloten. Tot 10 uur is ook alle verkeer verboden rond de kathedraal van Sint-Michiels en Sint-Goedele.

Feest in het Park

Het Feest in het Warandepark begint om 10 uur. De hele dag zijn er concertjes, initiaties, activiteiten en zelfs een boomklimparcours. Het Poelaertplein is traditiegetrouw de locatie voor het politiedorp. U komt er alles te weten over de verschillende afdelingen en werkingen van de politie, dit aan de hand van avontuurlijke activiteiten. Ook Defensie is met de land- en de luchtmacht en de marine aanwezig op het Feest in het Park. In de Regentschapsstraat staan voertuigen uitgestald. Het Koningsplein is dé plek voor BEL-Europa, u maakt er kennis met de werking van het Europees Parlement en de Commissie.

Verkeershinder Defilé

Het militaire en burgerlijke defilé begint om 16 uur, maar zal al eerder hinder veroorzaken in de stad. Vanaf 12 uur worden de Reyerstunnel richting centrum, de Jubelpark- en Wettunnel en de Oudergemselaan afgesloten. Rond die tijd gaat ook een verbod in op alle verkeer in de omgeving van de vorming van het defilé: de Kortenberglaan, Schumanplein, Archimedesstraat, Wetstraat, Lambermontstraat.

Tijdens het defilé worden bijkomende straten afgesloten om de parade richting Paleizenplein te laten trekken.

De nationale feestdag wordt in Brussel afgesloten met een groot vuurwerk. Dat is voorzien tussen 23 uur en 23u20.