Natuurpunt Meise pleit voor de bouw van een ecoduct of tunnel aan de A12. Dat zou niet alleen kikkers of padden maar ook grotere dieren zoals reeën, vossen en everzwijnen moeten toelaten om op een veilige manier de dukke weg over te steken.

Natuurpunt Meise wil ecoduct (of tunnel) over de A12

Feit is dat de A12 een erg drukke baan is en dat die in de toekomst nog drukker zal worden, zegt Natuurpunt Meise. Zo komt langs de A12 een tramlijn naar Brussel en in Londerzeel komt een af- en oprittencomplex voor automobilisten.

Meer dan ooit hebben dieren nood aan een veilige oversteekplaats, zo luidt het. Natuurpunt weet ook waar die dat ecoduct of die tunnel zou moeten komen. Tussen Antwerpen en Brussel is er nog maar één plekje over waar de lintbebouwing even stopt en dat is ten noorden van Meise, tussen de toekomstige verkeerswisselaar in Londerzeel, Leefdaal bos tot Neeromhof.

Het viaduct of tunnel zou niet alleen kikkers of padden moeten helpen, maar ook grotere dieren zoals reeën, everzwijnen en vossen. Ook voor de fietsers zou het mogelijk moeten zijn om op die plaats over te steken.