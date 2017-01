Natuurpunt roept op om vogels te tellen

Dit weekend telt weer heel Vlaanderen de vogels in z’n tuin. Het is namelijk het 18 de Grote Vogeltelweekend van Natuurpunt. Deelnemen is heel eenvoudig en duurt maar een half uurtje.

“Met maar een half uurtje werk neem je deel aan het grootste vogelonderzoek in Vlaanderen. Met deze gegevens kan Natuurpunt jaar na jaar de evolutie van de vogels in onze tuinen opvolgen”, klinkt het op de website van Natuurpunt. Vandaag en morgen kan je deelnemen. Bedoeling is dat je wat eten in je tuin plaatst en gedurende een half uurtje registreert welke vogels er op bezoek komen. De resultaten kan je doorgeven via www.natuurpunt.be. Ook in Nederland en Wallonië wordt er dit weekend massaal vogels geteld.

Foto: Natuurpunt