Nauwere samenwerking tussen RINGtv en RandKrant

RINGtv is vanaf 1995 dagelijks in de ether met nieuws uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, vzw de Rand wordt in 1996 opgericht door de Vlaams Regering en de provincie om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel te bevorderen. Sinds 1997 geeft vzw de Rand het maandblad RandKrant uit met gerichte informatie over het reilen en zeilen in de regio. RINGtv en RandKrant zijn dus twee regionale media met een opdracht die grotendeels gelijkloopt maar die toch erg verschillen van vorm en aanpak. “Toch zijn we alle twee online aanwezig via onze websites en onze eigen Facebook-pagina's”, zegt algemeen directeur van vzw de Rand Eddy Frans. “Het is vooral op dat vlak dat we veel meer dan in het verleden berichten gaan delen en naar mekaar doorverwijzen, met als doel dat de mensen die naar RINGtv kijken ook makkelijker eens bij RandKrant een kijkje komen nemen en omgekeerd."

Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om een of andere samensmelting van beide media. “We blijven afzonderlijke media, elk met hun eigen profiel en zendgebied en uitstralingsgebied”, zegt Eddy Frans. “Maar op redactioneel vlak zal er meer overleg zijn. Bijvoorbeeld in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober is het al de bedoeling dat we meer op mekaar gaan inspelen." Op net einde van jaar wordt de samenwerking geëvalueerd en bekeken of vzw de Rand en RINGtv ook nog op andere vlakken kunnen samenwerken.