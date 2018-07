Nederhem geopend: kan parkeerdruk in Halle eindelijk omlaag?

Vanaf vandaag zijn in Halle de nieuwe Nederhemparking en de Spoorwegstraat open voor het verkeer. Burgemeester Dirk Pieters (CD&V) knipte maar wat graag het lintje door. In de omgeving van het station, het zwembad en het stadscentrum.komen er zo ongeveer 270 nieuwe parkeerplaatsen bij.

Fileproblemen en een gebrek aan parkeerplaatsen houden potentiële klanten weg uit de Halse winkelstraten. Het stadsbestuur neemt daarom maatregelen om Halle als commercieel centrum aantrekkelijker te maken. Een grote pijler in dat verhaal is de opening van de nieuwe Nederhemparking vandaag. Je mag er zowel langparkeren wanneer je als pendelaar de trein neemt, of kortparkeren wanneer je wil gaan zwemmen of winkelen in de stad. Op bepaalde drukke tijdstippen, onder meer tijdens de markt op donderdag-en zaterdagvoormiddag, brengt een pendelbusje de bezoeker gratis van de parking naar het stadscentrum en terug.