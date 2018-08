Nederlands leren en amuseren op taalstage

In onze reeks ‘Op Kamp in de Rand’ belanden we vandaag in het landelijke Dworp bij Beersel. De volgen 60 Franstalige jongeren een taalstage om hun Nederlands bij te schaven.

Depauw Taalvakanties organiseert het taalkamp in jeugdverblijfcentrum Hanenbos. Naast de lessen, is ontspannen minstens even belangrijk. Zo is het 15 hectare groot bos ideaal voor een fotozoektocht. Onze reporter testte tijdens de tocht stiekem de jongeren.

“Of we veel Nederlands praten onderweg? Een beetje, maar niet te veel. Anders begrijpt niet iedereen het,” lacht Charlotte. Iets wat ze bij Depauw taalstages begrijpen. “We weten ook dat het niet mogelijk is om eigenlijk 24 uur op 24 Nederlands te praten. Maar tijdens de lessen en als we bij hun zijn, proberen we wel zo veel mogelijk aan te sporen op het Nederlands,” zegt Hanne Detraux van Depauw Taalvakanties.

Verder op het programma: een partijtje bubble voetbal, maar ook een test van onze eigen RINGtv-reporter. Of zij slagen in hun test, zie je vanavond in ‘Op Kamp in de Rand.’