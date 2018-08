Nederlandstalige eenheidslijst in Wezembeek-Oppem

De Vlamingen in faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem dienen net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de eenheidslijst WO Plus in. Alle plaatsen zijn nog niet ingevuld, maar vast staat dat Jan Walraet lijsttrekker wordt.

In vergelijking met de vorige verkiezingen én andere faciliteitengemeenten als Kraainem en Linkebeek lijken er in Wezembeek-Oppem weinig politieke verschuivingen plaats te vinden. Na de Franstalige eenheidslijst LB-Union rond burgemeester Frederic Petit, komt er nu dus opnieuw de Nederlandstalige eenheidslijst WO Plus. LB-Union heeft momenteel in de gemeenteraad 19 van de 23 zetels, WO Plus heeft de overige 4.

WO Plus hoopt deze keer wel op een schepenzetel in de gemeenteraad. In faciliteitengemeenten wordt die rechtstreeks toegewezen op basis van de verkiezingsuitslag. Voor een eerste zetel moet een partij 25 procent van de stemmen te worden gehaald, WO Plus strandde in 2012 op 22,3 procent.

WO Plus hoopt die schepenzetel binnen te halen met steun van Franstaligen. Zo stapte Anne-Marie Servranckx een tijd terug over van LB-Union naar WO Plus. Zij staat op de tweede plaats van de WO Plus-lijst voor het OCMW.