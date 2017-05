Negatief advies Uplace legt bom onder Vilvoordse projecten

Het negatief advies van de auditeur van de Raad van State voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft niet alleen gevolgen voor Uplace. Het legt ook een bom onder verschillende andere projecten, zoals het langverwachte nieuwe ziekenhuis achter het station van Vilvoorde. Vreemd genoeg heeft de stad Vilvoorde daar ook zelf voor gezorgd, want ze diende bezwaar in tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het is geen geheim dat Vilvoords burgemeester Hans Bonte een hevig tegenstander is van Uplace. Volgens hem vormt het winkelcomplex een bedreiging voor de lokale handelaars en zal het ook een verkeersinfarct veroorzaken op de nu al meer dan verzadigde Brusselse ring. Maar volgens Bonte diende Vilvoorde niet alleen bezwaar in tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omdat het tegen de komst van Uplace is.

“We zijn meer een woon- en werkstad aan het worden dichtbij het water. Vervuilde industriegronden worden opgekuist en krijgen een nieuwe bestemming in functie van de snelle groei van de stad. En dus hadden we vanaf dag één onze bedenkingen,” aldus Bonte.

Maar door bezwaar in te dienen, schiet Vilvoorde ook wel in eigen voet. Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan zou niet alleen Uplace mogelijk hebben gemaakt, maar ook heel wat andere projecten, die Vilvoorde wél graag gerealiseerd zou zien. Denk maar aan de baanwinkels op de oude Renault-site en aan het langverwachte nieuwe ziekenhuis op de oude CAT-site, achter het station van Vilvoorde.

“De vernietiging heeft tot gevolg dat je in de chaos geraakt. Dat je ruimtelijk geblokkeerd wordt, waarbij zo goed als alle dossiers dreigen stil te vallen. Het is niet van vandaag dat we de oproep doen aan de Vlaamse overheid om orde op zaken te stellen, ook juridische zekerheid te creëren in dit gebied.”

Vilvoorde roept de Vlaamse overheid nu op om werk te maken van een nieuw gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat door iedereen gedragen wordt. Bonte hoopt dat er tegen eind dit jaar een oplossing wordt gevonden.

